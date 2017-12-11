Обобщены результаты оценки и анализа работ, проделанных административными районами за ноябрь 2017 года
16:34, 11 Декабрь, 2017
В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, были подведены итоги оценки и анализа работ, проделанных административными районами столицы за ноябрь 2017 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
Представляя обобщенные показатели за ноябрь, советник мэра Араик Котанджян отметил, что первое место занял административный район Шенгавит, второе место поделили административные районы Аван и Давташен, а третье место поделили Эребуни и Ачапняк. По итогам оценки и анализа за ноябрь, 8-ое, 9-ое и 10-ое места соответственно заняли административные районы Арабкир, Нор Норк и Нубарашен.
Мэр Тарон Маргарян отметил, что в результате последовательной и ежедневной работы все административные районы могут оказаться в тройке лидеров.
«На самом деле радует тот факт, что уже сегодня 2-е и 3-е места разделяют сразу 2 административных района. Это свидетельствует о том, что существует реальная конкуренция и стремление добиться высоких показателей. Изначально, когда мы ввели эту систему у нас была конкретная цель, чтобы между административными районами появилась здоровая конкуренция. Мы выполняем командную работу и должны быть последовательными, чтобы реализовать все наши программы. Мы должны достичь таких результатов, чтобы административные районы смогли добиться высоких показателей»,-подчеркнул мэр Еревана. Руководителям районов, где зарегистрированы низкие показатели, мэр Тарон Маргарян поручил в кратчайшие сроки устранить недостатки и провести последовательную работу.