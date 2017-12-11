Обобщены результаты оценки и анализа работ, проделанных административными районами за ноябрь 2017 года







Представляя обобщенные показатели за ноябрь, советник мэра Араик Котанджян отметил, что первое место занял административный район Шенгавит, второе место поделили административные районы Аван и Давташен, а третье место поделили Эребуни и Ачапняк. По итогам оценки и анализа за ноябрь, 8-ое, 9-ое и 10-ое места соответственно заняли административные районы Арабкир, Нор Норк и Нубарашен.

Мэр Тарон Маргарян отметил, что в результате последовательной и ежедневной работы все административные районы могут оказаться в тройке лидеров.

«На самом деле радует тот факт, что уже сегодня 2-е и 3-е места разделяют сразу 2 административных района. Это свидетельствует о том, что существует реальная конкуренция и стремление добиться высоких показателей. Изначально, когда мы ввели эту систему у нас была конкретная цель, чтобы между административными районами появилась здоровая конкуренция. Мы выполняем командную работу и должны быть последовательными, чтобы реализовать все наши программы. Мы должны достичь таких результатов, чтобы административные районы смогли добиться высоких показателей»,-подчеркнул мэр Еревана. Руководителям районов, где зарегистрированы низкие показатели, мэр Тарон Маргарян поручил в кратчайшие сроки устранить недостатки и провести последовательную работу. В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания, которое вел мэр Тарон Маргарян, были подведены итоги оценки и анализа работ, проделанных административными районами столицы за ноябрь 2017 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.Представляя обобщенные показатели за ноябрь, советник мэра Араик Котанджян отметил, что первое место занял административный район Шенгавит, второе место поделили административные районы Аван и Давташен, а третье место поделили Эребуни и Ачапняк. По итогам оценки и анализа за ноябрь, 8-ое, 9-ое и 10-ое места соответственно заняли административные районы Арабкир, Нор Норк и Нубарашен.Мэр Тарон Маргарян отметил, что в результате последовательной и ежедневной работы все административные районы могут оказаться в тройке лидеров.«На самом деле радует тот факт, что уже сегодня 2-е и 3-е места разделяют сразу 2 административных района. Это свидетельствует о том, что существует реальная конкуренция и стремление добиться высоких показателей. Изначально, когда мы ввели эту систему у нас была конкретная цель, чтобы между административными районами появилась здоровая конкуренция. Мы выполняем командную работу и должны быть последовательными, чтобы реализовать все наши программы. Мы должны достичь таких результатов, чтобы административные районы смогли добиться высоких показателей»,-подчеркнул мэр Еревана. Руководителям районов, где зарегистрированы низкие показатели, мэр Тарон Маргарян поручил в кратчайшие сроки устранить недостатки и провести последовательную работу.