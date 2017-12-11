Повышенный — оранжевый — уровень тревоги в связи с неблагоприятными погодными условиями объявлен в понедельник в 32 департаментах Франции из-за сильного ветра, снегопада и дождей, свидетельствуют данные на сайте метеорологической службы Meteo France.

В центральных районах страны дуют сильные ветра, скорость порывов достигает 110 километров в час. Сообщается о сильном шторме и риске подтопления в прибрежных зонах — на юго-западе и юго-востоке. В Альпах повышен риск схода лавин, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По информации французской энергетической компании Enedis, из-за шторма "Ана" в регионе Земли Луары без света остались около 80 тысяч домохозяйств.