Вследствие предпринятых следственно-оперативных мероприятий, в следственном отделе Гавара СК Армении было вобуждено уголовное дело по факту о том, как во время ссоры в Гаваре 34-летний мужчина получил огнестрельное ранение: выдвинуто обвинение. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По данным следствия, в ночь со 2-го на 3-е декабря 2017 года, в районе 04:22, было получено сообщение о том, что в МЦ Гавара был доставлен житель Гавара Папин Д., 1983 г.р., с огнестрельным ранением левого бедра с переломом бедренной кости.

По данному факту в следственном отделе Гавара СК Армении было вобуждено уголовное дело по ст. 112-й и ст. 235-й УК Армении, Папин Д. Был признан пострадавшим.

Вследствие проведенной оперативно-скедственной работе удалось выяснить ряд существенных обстоятельств дела, а также личность предполагаемого преступника, им оказался тоже житель Гегаркуника – 1988 г.р. было также обнаружено орудие преступления.

Выяснилось, что группа жителей Гегаркуника, включая пострадавшего и предполагаемого преступника, принимали участие в пирушке в одном из ресторанов Еревана. Во время вечеринки возникла ссора, которая затем продолжилась в Гаваре. Один из участников ссоры, вооружившись огнестрельным оружием барабанного типа, поехал на территорию одной из газозаправочных станций в Гаваре, где устрил разборку об инциденте, произошедшем в Ереване, с 24-летним пострадавшим, затем выстрелил в него, причинив тяжелые телесные повреждения.

На основании достаточных приобретеннтх улик, подозреваемому в совершении преступления гражданину 1988 г.р. было предъявлено обвинение по ст. 235-й и 112-й УК Армении.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его не доказана вступившим в законную силу приговором суда.