Из-за сильного снегопада в Бельгии образовались пробки длиной более 900 км
В Бельгии из-за обильного утреннего снегопада, сменившего ночной дождь, обновлен национальный рекорд автомобильных пробок зимнего сезон, их протяженность превысила 900 км, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
"Отметка в 900 км пробок превзойдена", - сообщает канал RTBF со ссылкой на компанию дорожной помощи и страхования Touring.
Непривычное для умеренного бельгийского климата количество снега, в сочетании с дождем образовавшего значительные обледенелые участки на дорогах, создало серьезные проблемы для автомобильного движения, особенно на севере страны вплоть до побережья Северного моря.
На юге страны, в Валлонии, снег идет второй день. Многие автомобилисты накануне вечером были блокированы на автомагистрали, ведущей через Арденны в Люксембург.
СМИ информируют об опозданиях поездов из-за сложных условий движения.