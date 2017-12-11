Ucom продолжит поддерживать инженерную лабираторию “Армат” приграничного села Неркин Кармирахпюр

На днях генеральный директор компании Ucom Айк Есаян навестил учеников инженерной лаборатории “Армат” в средней школе села Неркин Кармирахпюр Тавушской области. Лаборатория, находящаяся под непосредственным вражеским прицелом, была открыта около двух лет назад при поддержке Ucom. Об этом «Арменпресс» сообщили в компании Ucom.

Если два года назад занятия проживающих на армяно-азербайджанской границе юных инженеров и программистов проходили в напряженной психологической обстановке, то сейчас здание школы защищено трехметровой стеной. Стена позволила детям в какой-то мере сосредоточиться на учебе, но в условиях повседневной опасности они все еще нечетко осознают, как именно будут применять свои школьные знания в будущем.

“В селе 400 жителей, из которых 79 являются учениками данной школы. Эта оборонительная стена вокруг школы сегодня является гарантом их учебного процесса. Очевидно, что в таких условиях школа должна быть чем-то большим, чем просто школой. Она должна установить связь между этими ребятами и внешним миром, расширить их кругозор. Нужно сделать все, чтобы для того, чтоб исследовать мир, не дети покидали свое место жительства, а мир со всеми своими знаниями, сложностями и возможностями пришел в деревню. Этого можно добиться как при содействии наших сотрудников, так и через интернет”, - отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Чтобы уничтожить “стену” между внешним миром и селом Неркин Кармирахпюр Ucom стремится поддержать процесс создания инженерного и творческого образа мышления. С одной стороны, это легко, так как все программы в инженерных лабораториях “Армат” армяноязычные, а сами ученики очень способные, но с другой стороны это сложно, потому что каждодневная опасность и сельский быт отвлекают от возможности выковать свое собственное будущее.

“Я мечтаю помочь армянским солдатам. А робототехника позволяет понять, как можно, например, создать беспилотный летательный аппарат и этим помочь пограничникам”, - поделился своими мечтами ученик инженерной лаборатории “Армат” средней школы села Неркин Кармирахпюр Размик Адамян.

“Я собираюсь стать врачом, но уверена, что знания, полученные на уроках робототехники, смогу впоследствии использовать для создания оборудования, которое поможет спасти жизни людей”, - отметила ученица инженерной лаборатории “Армат” средней школы села Неркин Кармирахпюр Нуне Авагян.

Напомним, что компания Ucom является крупнейшим спонсором внедрения инженерных лабораторий “Армат”. Благодаря инвестициям Ucom, составившим около 150 млн. драмов, в ряде регионов Армении, в том числе и в приграничных поселениях действуют 39 лабораторий “Армат”.