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В Сирии будут два пункта базирования российских военных, заявил Путин


Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Созданы и на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования – в Тартусе и здесь, в Хмеймиме", — сказал он, выступая перед военными на российской базе Хмеймим.

 

 

 



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