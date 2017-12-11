В Сирии будут два пункта базирования российских военных, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Созданы и на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования – в Тартусе и здесь, в Хмеймиме", — сказал он, выступая перед военными на российской базе Хмеймим.
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