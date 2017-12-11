Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов известны

В Швейцарии, в городе Ньон, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Стали известны пары, которые встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Как передает «Арменпресс», встретятся следующие пары, вышедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Ювентус» (Италия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).

«Базель» (Швейцария) — «Манчестер Сити» (Англия).

«Порту» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия).

«Севилья» (Испания) — «Манчестер Юнайтед (Англия).

«Реал» (Испания) — «ПСЖ» (Франция).

«Шахтёр» (Украина) — «Рома» (Италия).

«Челси» (Англия) — «Барселона» (Испания).

«Бавария» (Германия) — «Бешикташ» (Турция).

Встречи 1/8 финала состоятся 13/14 и 20/21 февраля. Ответные матчи состоятся 6/7 и 13/14 марта.