WP: КНДР активно развивает биотехнологии, возможно, в военных целях

Власти КНДР ведут работы в сфере биотехнологий, что в конечном итоге может дать им возможность производить биологическое оружие, однако пока этот процесс, скорее всего, не начался. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных должностных лиц и экспертов.

В статье говорится, что еще за пять месяцев до первых ядерных испытаний КНДР в 2006 году американская разведка направила в Конгресс доклад о том, что Пхеньян якобы тайно готовится запустить программу по созданию биооружия. Однако на тот момент у ученых в республике не было нужных навыков.

"Спустя десять лет эти технические сложности, судя по всему, удалось преодолеть. Северная Корея стремительно движется к приобретению необходимого оборудования, которое потенциально может быть использовано для реализации новейшей программы производства биологического оружия", - сказано в материале. Авторы, со ссылкой на свои источники, утверждают, что речь идет как о целых объектах "по производству микробов тоннами", так и о лабораториях, занимающихся генными модификациями.