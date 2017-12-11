Зимние каникулы школьников начнутся 25-го декабря

По приказу министра ОН Армении Левона Мкртчяна, в соответствии с планами учебного процесса на 2017-2018 год, зимние каникулы школьников 3-12-х классов начнутся 25-го декабря и продлятся до 7-го января, для школьников 1-2-х классов зимние каникулы начнутся 25-го декабря и продлятся до 21-го января 2018 года.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МОН Армении.