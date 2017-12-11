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Reuters: первые общественные кинотеатры откроются в Саудовской Аравии в 2018 году


Общественные кинотеатры впервые начнут работать в Саудовской Аравии в начале следующего года. Об этом, как сообщило Арменпресс со ссылкой на агентство Reuters, заявил 11 декабря министр культуры и информации королевства Авад бен Салех аль-Авад.

"Мы ожидаем, что первые кинотеатры откроются в марте 2018-го", - сказал он.

Аль-Авад также отметил, что процесс выдачи лицензий кинотеатрам уже начался.

Публичная демонстрация фильмов была запрещена в Саудовской Аравии в 1980-х годах. Саудовские религиозные деятели считают публичные собрания и развлекательные мероприятия "рассадником порока" и призывают молодежь отказаться от их посещений. Также они запрещают пользование социальными сетями.



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