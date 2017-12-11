Зампредседателя КГД Армении уверяет, что у физических лиц, желающих ввезти автомобили из третьих стран, затруднений не будет

С 1-го января 2018 года в Армении вступают в силу ограничения по отношению к правам на эксклюзивную репрезентацию торговых марок, однако это не отразится на правах физических лиц, ввозящих товары для личного пользования. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя КГД Армении Вахтанг Мирумян. «В прессе циркулирует определенная дезинформация по этому вопросу. Говорится, что физические лица не смогут ввозить товары из третьих стран, это не соответствует действительности. Гражданин и после 1-го января 2018 года сможет ввезти автомобиль, скажем, из Японии, как он делает это сегодня»,- сказал он.

По его словам, после вступления в ЕАЭС, в 2015-м году, Армения получила 3 года отсрочки для преодоления переходного периода, и с будущего года - с 1-го января 2018 года, в Армении вступают в силу ограничения по отношению к правам на эксклюзивную репрезентацию торговых марок только для представителей бизнеса.