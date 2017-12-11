Картину Айвазовского продали на пражском аукционе почти за $1 млн

Полотно Ивана Айвазовского (1817-1900) "Шторм" продано за 15 млн крон (около $705 тыс.) на аукционных торгах в Праге. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщила журналистам представитель дирекции одной из наиболее престижных художественных галерей чешской столицы "Дом искусств Гейтманек" Яна Брындова.

"Картина Ивана Айвазовского, датированная 1889 годом, стала главным украшением аукциона, который организовала наша галерея, - подчеркнула эксперт. - Она поступила в аукцион из одной из пражских частных художественных коллекций. Ее стартовая стоимость была 11 млн крон (около $517 тыс.). Удар молотка аукциониста зафиксировал продажу в 15 млн крон".

Итоговая цена, вместе с процентами организатора аукциона, составила 18,6 млн крон (примерно $874 тыс.). По словам, Яны Брындовой, покупателем стал коллекционер из России.

Прага была одним из городов, которые наиболее часто посещал Иван Айвазовский в поездках по Европе. Здесь состоялось, как минимум, три его персональные выставки. Картины, представленные на них, художник продал почитателям своего таланта в Австро-Венгрии, составной частью которой была Чехия. Некоторые из них ныне находятся в собраниях Национальной галереи и Национального музея республики.





