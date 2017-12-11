Франция продолжит работать в направлении урегулирования карабахского конфликта: посол
15:07, 11 Декабрь, 2017
Франция продолжит работать в направлении урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство АПА, об этом сказала посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.Напомнив о том, что Франция является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше сказала, что «Франция, как и другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, продолжит работать в направлении мирного урегулирования карабахского конфликта, во имя стабильного мира».
- Глава МИД РФ коснулся вопроса увеличения числа наблюдателей ОБСЕ по нагорно-
карабахскому конфликту
- Лавров отметил важность встреч президентов и глав МИД Армении и Азербайджана
- Курц выразил удовлетворение встречей глав МИД Армении и Азербайджана
- Расходы Азербайджана на наступательное вооружение выдают намерения этой страны:
Налбандян
- Литва считает похожие на проблему Нагорного Карабаха затянувшиеся конфликты
опасными для региона ОБСЕ