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Франция продолжит работать в направлении урегулирования карабахского конфликта: посол


Франция продолжит работать в направлении урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство АПА, об этом сказала посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.

Напомнив о том, что Франция является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше сказала, что «Франция, как и другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, продолжит работать в направлении мирного урегулирования карабахского конфликта, во имя стабильного мира».

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