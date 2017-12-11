Франция продолжит работать в направлении урегулирования карабахского конфликта: посол

Франция продолжит работать в направлении урегулирования карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство АПА, об этом сказала посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.

Напомнив о том, что Франция является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше сказала, что «Франция, как и другие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, продолжит работать в направлении мирного урегулирования карабахского конфликта, во имя стабильного мира».