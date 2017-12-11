Конституционные реформы в Армении, никак не отразятся на карабахском конфликте: политолог Александр Искандарян
15:01, 11 Декабрь, 2017
Конституционные реформы, запланированные на 2018 год в Армении, никак не отразятся на карабахском конфликте. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 11-го декабря директор института Кавказа, политолог Александр Искандарян.
По его словам, связанные с реформами процессы, в основном, будут касаться внутриполитических вопросов.
По его словам, и в будущем году Азербайджан продолжит свою политику, перемежая переговоры периодическими эскалациями.