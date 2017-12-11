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Конституционные реформы в Армении, никак не отразятся на карабахском конфликте: политолог Александр Искандарян


Конституционные реформы, запланированные на 2018 год в Армении, никак не отразятся на карабахском конфликте. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 11-го декабря директор института Кавказа, политолог Александр Искандарян.
По его словам, связанные с реформами процессы, в основном, будут касаться внутриполитических вопросов.

Как сказал 11-го декабря директор института Кавказа, политолог Александр Искандарян, бурных перспектив в деле урегулирования карабахского конфликта ожидать не следует. «Сейчас конфликт находится не в той стадии, чтобы ожидать резких изменений, в будущем году эскалация продолжится, однако широкомасштабной войны ожидать не следует»,- сказал директор института Кавказа, политолог Александр Искандарян.
По его словам, и в  будущем году Азербайджан продолжит свою политику, перемежая переговоры периодическими эскалациями.

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