Конституционные реформы в Армении, никак не отразятся на карабахском конфликте: политолог Александр Искандарян

Конституционные реформы, запланированные на 2018 год в Армении, никак не отразятся на карабахском конфликте. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 11-го декабря директор института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

По его словам, связанные с реформами процессы, в основном, будут касаться внутриполитических вопросов.

Как сказал 11-го декабря директор института Кавказа, политолог Александр Искандарян, бурных перспектив в деле урегулирования карабахского конфликта ожидать не следует. «Сейчас конфликт находится не в той стадии, чтобы ожидать резких изменений, в будущем году эскалация продолжится, однако широкомасштабной войны ожидать не следует»,- сказал директор института Кавказа, политолог Александр Искандарян.По его словам, и в будущем году Азербайджан продолжит свою политику, перемежая переговоры периодическими эскалациями.