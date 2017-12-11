Время в Ереване: 11:07:36,   11 Декабрь

Лидер кемалистов Кылычдароглу возбудил иск против министра внутренних дел Турции


Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу возбудил иск против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.  Причина – озвученные последним во время одной из телепередач мысли. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Адвокат лидера оппозиционной Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу Джелал Челик в своем исковом заявлении, представленном в республиканскую прокуратуру Анкары отмечает, что министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу оскорбил его доверителя во время одной из телепередач, оклеветал его и угрожал ему расправой.

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Турции Кемаль Кылычдароглу требует уплатить ему в качестве компенсации за моральный ущерб 100 тысяч лир (около 26 тысяч долларов).

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации