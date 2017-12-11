Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин приказал начать вывод российской военной группировки из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", - заявил В.Путин, выступая перед военнослужащими авиабазы в понедельник.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл в понедельник на российскую базу Хмеймим в Сирии. На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин.