Летчики армейской авиации ЮВО приступили к полетам в горах Армении

Летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО) в Армения приступили к полетам на вертолетах Ми-8МТ и Ми-24П в горных условиях после проведения регламентных работ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение месяца пилоты проведут облет всей авиационной техники и отработают задачи в одиночном порядке пилотирование по заданным маршрутам в «экстремальных» условиях высокогорной местности на различных высотах и скоростях.

На начальном этапе летчики выполняют нормативы простого пилотирования, взлет, висение, подлеты и перемещения у земли, вертикальное снижение, приземление, посадку, полеты по указанным маршрутам в горной местности, а так же выполнят различные задачи и указания летчиков-инструкторов.

Завершится одиночная подготовка экипажей армейской авиации ЮВО в Закавказье выполнением задач по перелету с основного аэродрома на запасной, а также в выборе площадок приземления в незнакомой местности.