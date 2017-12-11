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Подозреваемая в краже 60-летняя женщина задержана


5-го декабря гражданка Кнар Е., 1955 года рождения, сделала заявление в отделении полиции Котайка о том, что в г.Абовяне у нее украли кошелек, в котором было 18 тысяч 200 драмов, сотовый телефон и паспорт.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, сотрудники полиции выяснили, что кражу совершила Асмик С., 1957 года рождения, которая была задежана и дала в отделении полиции Котайка разъяснительные показания. проводится расследование.

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