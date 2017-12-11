В Армении началась подготовка расчетов БЛА ЮВО в «экстремальных» условиях

Инструкторы подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении начали подготовку вновь прибывших военнослужащих. В течение месяца на высокогорном полигоне «Камхуд» пройдет одиночная подготовка и слаживание расчетов БЛА.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, к запуску БЛА допущены военнослужащие, которые прошли подготовку и сдавшие теоретические зачеты по знанию технических характеристик и правил эксплуатации беспилотных самолетов, под руководством начальника службы БЛА.

В ходе практических занятий военнослужащие операторы БЛА научатся разворачивать комплексы разведки, подготавливать их к запуску, осуществлять запуск с рук и с катапульты, выполнять различные задачи в воздухе и производить безопасную посадку. Расчеты БЛА научатся вести наблюдение за объектами в высокогорной местности в интересах разведывательных подразделений, а также для обеспечения занятий по боевой подготовке подразделений военной базы.

Особенностью проводимых занятий в Закавказье является запуск беспилотной техники соединения в «экстремальных» зимних условиях на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря и порывах ветра более 10 метров в секунду.

В зимнем учебном периоде в интересах военной базы ЮВО будут задействованы все типы БЛА с целью ведения разведки, обнаружения, распознавания и сопровождения наземных целей в ходе совершения маршей, проведения стрельб артиллерийских подразделений, тактических и тактико-специальных учений на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» при действиях в разведывательно-ударных и огневых контурах.