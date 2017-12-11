Постпред США при ООН: обвиняющие Трампа в домогательствах женщины должны быть услышаны

Женщины, обвиняющие президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в домогательствах, должны быть услышаны. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье в интервью телеканалу CBS заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Я испытываю невероятную гордость за женщин, которые не стали молчать, я горжусь их силой, горжусь их мужеством", - сказала она, комментируя недавние скандалы, связанные с обвинениями в домогательствах в адрес ряда американских законодателей. После этого Хейли попросили уточнить, как, по ее мнению, нужно относиться к тем, кто обвиняет в приставаниях президента США. "То же самое - женщина, обвиняющая кого угодно, должна быть услышана, с этим нужно разобраться", - ответила она.

"Полагаю, они делали заявления до выборов. Я думаю, что любая женщина, считающая, что ее права нарушили или что с ней плохо обошлись каким-либо образом, имеет полное право высказаться", - резюмировала дипломат.