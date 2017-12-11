Первые цифровые инициативы ЕАЭС уже на старте

«В ближайшее время будет запущен первый проект в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – цифровая прослеживаемость, которая создает условия взаимного цифрового обмена и взаимодействия прежде всего в сфере торговли и, конечно, для госорганов», – об этом сообщила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Карине Минасян на IV Евразийском экономическом конгрессе, передает Арменпресс.

По словам министра, цифровая прослеживаемость позволит бизнесу, потребителям и государственным органам видеть весь путь товара от производства до покупателя и упростить взаимодействие всех участников цепочки.

Карине Минасян напомнила, что 11 октября президенты стран ЕАЭС утвердили Основные направления реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. «Документ открыл новую цифровую страницу в евразийской интеграции, – отметила министр ЕЭК. – В нем мы определили рамки цифровой интеграции. То есть решили, где именно мы будем совместно реализовывать цифровую повестку. Также были прописаны механизмы реализации. Решено реализовывать повестку самым быстрым и надежным способом – через инициативы».

Цифровая прослеживаемость движения продукции, товаров, услуг и цифровых активов Союза – первый из приоритетов для инициатив. Всего их на сегодня утверждено шесть. Еще пять это: цифровая торговля, цифровые транспортные коридоры, цифровая промышленная кооперация, соглашение об обороте данных, система регулятивных «песочниц».

По примерным подсчётам, реализация совместной цифровой повестки ЕАЭС принесет Союзу дополнительный прирост ВВП до 1% в год, а также почти 8 млн новых рабочих мест к 2025 году. Кроме того, консолидация усилий позволит странам ЕАЭС стать полноправным участником глобального цифрового рынка.

Карине Минасян призвала представителей экспертного и бизнес-сообществ участвовать в обсуждении инициатив и проектов реализации цифровой повестки и предлагать свои. «Любой гражданин или предприниматель, бизнес и госорган может прийти на площадку ЕЭК со своей цифровой инициативой, и мы ее обязательно рассмотрим, в соответствии с утвержденным порядком», – подчеркнула Карине Минасян.