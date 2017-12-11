В Армении в ближайшие пять дней осадков не ожидается







Ветер будет юго-западным, со скоростью 3-8 метров в секунду.



Температура воздуха в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе понизится на 3-4 градуса.



В Ереване 11-16-го декабря осадков не ожидается, столбик термометра в дневные часы закрепится на отметке +5…+7градусов выше нуля. а по ночам температура будет колебаться в пределах 3-6 градусов мороза.

В Армении в ближайшие пять дней – 11-16-го декабря, осадков не ожидается. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.Ветер будет юго-западным, со скоростью 3-8 метров в секунду.Температура воздуха в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе понизится на 3-4 градуса.В Ереване 11-16-го декабря осадков не ожидается, столбик термометра в дневные часы закрепится на отметке +5…+7градусов выше нуля. а по ночам температура будет колебаться в пределах 3-6 градусов мороза.