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В Армении в ближайшие пять дней осадков не ожидается


В Армении в ближайшие пять дней – 11-16-го декабря, осадков не ожидается. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Армгидрометцентра МЧС Армении.

Ветер будет юго-западным, со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе понизится на 3-4 градуса.

В Ереване 11-16-го декабря осадков не ожидается, столбик термометра в дневные часы закрепится на отметке +5…+7градусов выше нуля.  а по ночам температура будет колебаться в пределах 3-6 градусов мороза.


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