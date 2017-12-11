В Германии 15-метровая рождественская ель упала на посетителей ярмарки

Ель высотой 15 метров упала на рождественской ярмарке в Германии, есть пострадавшие. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное издание Aachener Nachrichten.

Как пишет издание, инцидент произошел около 18.00 по местному времени (20.00 мск) на ярмарке города Эшвайлер. 15-метровая елка упала на детскую карусель.

По информации немецких СМИ, в результате инцидента пострадали от одного до четырех человек. Они были госпитализированы. Отмечается, что дети не пострадали.

Причина происшествия не установлена. Рождественскую ярмарку закрыли. В ближайшее время ель распилят и увезут с места происшествия.