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В ряде сел Битлиса объявлен запрет выходить на улицы


Властями Турции объявлен запрет выходить на улицы в ряде сел Битлиса – в 12 селах и 3 кварталах в  провинциях Мутк и Татван. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Demokrathaber.net.

Комендантский час объявлен в рамках АТО, осуществляемой против боевиков Рабочей партии Курдистана (PKK): объявлен запрет выходить на улицы.

Комендантский час объявлен утром 11-го декабря, он продлится до особого распоряжения.

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