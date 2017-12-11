В ряде сел Битлиса объявлен запрет выходить на улицы

Властями Турции объявлен запрет выходить на улицы в ряде сел Битлиса – в 12 селах и 3 кварталах в провинциях Мутк и Татван. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Demokrathaber.net.

Комендантский час объявлен в рамках АТО, осуществляемой против боевиков Рабочей партии Курдистана (PKK): объявлен запрет выходить на улицы.

Комендантский час объявлен утром 11-го декабря, он продлится до особого распоряжения.