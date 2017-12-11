Президент Венесуэлы отстранил от президентских выборов оппозиционные партии

Оппозиционные партии и их лидеры не будут принимать участие в президентских выборах в стране, намеченных на 2018 год. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Такое постановление, по его словам, было вынесено Национальным учредительным собранием после того, как оппозиция отказалась участвовать в воскресных муниципальных выборах, и призвала к их бойкоту.

Мадуро объявил, что основные оппозиционные партии - "Справедливость - превыше всего" и "Народная воля" - "с сегодняшнего дня перестают существовать".

Западные наблюдатели считают заявление президента стремлением к концентрации власти в своих руках и устранению опасных конкурентов на предстоящих выборах.