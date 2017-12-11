Эдвард Налбандян принял представителей Армянской ассамблеи Америки

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял сегодня, 11 декабря, председателя Армянской ассамблеи Америки (ААА) Каролин Мугар и сопредседателя совета попечителей ААА Энтони Барсамяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, приветствуя гостей, отметил важность плодотворной деятельности Ассамблеи в озвучивании и решении общеармянских вопросов, а также продолжительного сотрудничества с МИД Армении.

Собеседники обсудили также прилагаемые Арменией и сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия в направлении мирного урегулирования карабахской проблемы, подробно обсудили вопросы общеармянской повестки дня.