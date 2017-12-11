Один из жителей села Таиров угрожал окружающим ножом

10-го декабря спасательная служба получила сигнал о том, что в одной из квартир дома номер 5 в селе Таиров один из жителей, находясь в раздражении, угрожал окружающим ножом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали оперативная группа антикризисного центра и младший инструктор психологической службы.

Выяснилось, что указанный житель находился в высокоэмоциональном, агрессивном состоянии. Младший инструктор психологической службы оказал ему помощь.