Коалиция корсиканских националистов одержала победу на выборах на острове

Коалиция националистов "За Корсику", в которую входят как сторонники расширенной автономии острова, так и политики, выступающие за независимость от Франции, одержала убедительную победу на выборах в региональную Ассамблею. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило агентство France-Presse.

В воскресенье на Корсике проходил второй тур выборов в островную Ассамблею - единый орган местного самоуправления, который объединяет оба департамента острова - Верхнюю Корсику и Южную Корсику. Решалась судьба 63 депутатских мандатов. В голосовании могли принять участие 234 тыс. корсиканцев, обладающих правом голоса.

По итогам подсчета всех бюллетеней было объявлено, что блок "За Корсику" одержал победу, набрав 56,5% голосов. Ближайшие преследователи националистов - корсиканские правые - финишировали на втором месте с результатом 18,29%. На третьем месте - представители правящей во Франции пропрезидентской партии "Республика на марше", на счету которых 12,67% голосов. Замыкают список "Республиканцы", набравшие 12,57%.

Блок "За Корсику" подтвердил свои успехи, достигнутые в первом туре выборов, который проходил неделю назад. Тогда националисты во главе с Жилем Симеони уверенно заняли первое место, набрав 45,36% голосов. Выборы всех уровней во Франции проводятся в два тура. В случае Корсики применялась пропорциональная система: в голосовании участвовали партии, во второй тур проходили партии и объединения, чьи списки по итогам первого круга набрали более 7%.

Националисты контролируют органы власти Корсики с 2015 года, когда прошли выборы в новую Ассамблею, объединившую оба департамента. Новому составу собрания предстоит управлять островом в переходный период: с 1 января 2018 года два департамента объединятся в общую административно-территориальную единицу с особым статусом.

При этом речь о попытках отделения от Франции пока не идет: коалиция выступает с подчеркнуто умеренных позиций, тем самым привлекая на свою сторону максимальное число голосов. В предвыборной программе блока - расширение прав корсиканской автономии через три года, требование предоставить корсиканскому языку официальный статус на острове и введение на Корсике особого статуса резидентов для местных жителей, чтобы создать препятствия приезжим спекулянтам, взвинчивающим цены на недвижимость.



