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Стрелявший в Гаваре гражданин явился с повинной


3-го декабря в полиции Гавара было получено сообщение из МЦ о том, что к ним был доставлен Папин Д.,  1983 г.р., с огнестрельным ранением левого бедра с переломом бедренной кости.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, выяснилось, что в пострадавшего во время ссоры выстрелил Вардгес М., 1988 г.р.

Благодаря проведенной разъяснительной работе, 7-го декабря Вардгес М. явился в отделение полиции с повинной.

Вардгес М. задержан, ведется расследование.

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