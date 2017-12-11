В Китае загорелась одна из самых высоких деревянных башен в мире
11:11, 11 Декабрь, 2017
В Китае загорелась пагода, которая считается одной из самых высоких построек из дерева в мире. Видео с места пожара опубликовано на YouTube-канале China Global Television Network (CGTN), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Возгорание произошло в храмовом комплексе на юго-западе провинции Сычуань. Спасти башню не удалось. На записи видно, как охваченная пламенем деревянная пагода начала обрушаться.
По информации CGTN, 16-этажная пагода была самым высоким деревянным сооружением в Азии.
Как сообщается в South China Morning Post, на тушение пожара ушло примерно четыре часа. Кроме того, огонь уничтожил двухэтажный молитвенный зал. Причина возгорания пока неизвестна. Информации о жертвах не поступало.