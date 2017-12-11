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Не у Эрдогана мне брать уроки морали: премьер-министр Израиля


После решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля напряжение в израильско-турецких отношениях сохраняется. Лидеры обеих стран не перестают обвинять друг друга. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  Diken.

В частности, на днях в своем выступлении Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством».

В ответ премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху охарактеризовал речи Эрдогана как «атака против Израиля». «Не у лидера страны, бомбардирующей курдов на собственной территории, бросающей в тюрьмы журналистов, помогающей террористам в Газе и убивающей невинных мне брать уроки морали»,- сказа он.

После заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обвинил Израиль в «пренебрежении международным правом, многовековой оккупации земель палестинского народа».

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