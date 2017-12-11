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В 50-летнем доме-музее Александра Спендиаряна внедрены очередные современные технологии


К 50-летнему юбилею домa-музея Александра Спендиаряна проводятся юбилейные мероприятия: внедрены очередные современные технологии в виде интерактивных игр, проводятся юбилейные концерты. В беседе с корреспондентом «Арменпресс» об этом рассказала директор дома-музея Александра Спендиаряна Маринэ Отарян.

«К своему 50-летнему юбилею, 14-го декабря, в доме-музее Александра Спендиаряна состоится презентация 2 новых программ. Постоянная экспозиция пополнится интерактивной игрой «Мой оркестр», с помощью которой визитер сможет ознакомиться с составом оркестра, расположением в нем музыкантов и пр. Программа осуществляется с помощью Министерства культуры Армении»,- рассказала директор дома-музея Александра Спендиаряна Маринэ Отарян.

По ее словам, это поможет привлечь новых посетителей. Другая программа -  «50 сувениров из  50-летнего музея», осуществляется за счет собственных средств музея. Сувениры, носящие символику и смысловое наполнение, связанные с музеем, созданы по замыслам сотрудников музея различными компаниями и мастерами.

Программы года музей посвятил собственному  50-летнему юбилею, со дня же рождения Александра Спендиаряна – 1-го ноября, объявлен месячник  юбилейных мероприятий.  

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