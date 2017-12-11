Время в Ереване: 11:07:36,   11 Декабрь

Трамп заявил, что лживые СМИ вышли из-под контроля в США


Лживые масс-медиа в США вышли из-под контроля и наносят вред репутации страны. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в воскресенье написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Слишком мало дискуссий вызвали фальшивые и дискредитирующие сообщения, опубликованные на этой неделе лживыми СМИ. Они вышли из-под контроля: корректная подача информации ничего для них не значит. Лживую информацию публикуют, а затем ее приходится опровергать", - говорится в сообщении, в котором Трамп отметил, что такие действия оставляют пятно на репутации Америки.

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации