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Мхитарян хочет поговорить с Моуриньо


Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян хочет поговорить с Моуриньо относительно своего будущего.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Daily Star. Генрих Мхитарян и его советники хотят узнать, какое будущее ожидает его в составе «Манчестер Юнайтед». Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не принимал участия в последних 6 играх «Манчестер Юнайтед».

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