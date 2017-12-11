Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян хочет поговорить с Моуриньо относительно своего будущего.

Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает газета Daily Star. Генрих Мхитарян и его советники хотят узнать, какое будущее ожидает его в составе «Манчестер Юнайтед». Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян не принимал участия в последних 6 играх «Манчестер Юнайтед».