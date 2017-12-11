Глава МИД ФРГ поддержал идею о создании Соединенных Штатов Европы к 2025 году

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль поддержал идею своего однопартийца, председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о создании к 2025 году Соединенных Штатов Европы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Министр отметил, что часто политиков критикуют за отсутствие видения развития ЕС. "Сейчас у кое-кого, а именно у Мартина Шульца, появилась идея, как дальше должна развиваться Европа, так сразу же все на него накинулись", - сказал министр в воскресенье в эфире телеканала ARD. По мнению Габриэля, предложение Шульца направлено на превращение ЕС в "представителя интересов граждан". "Это действительно необходимо", - подчеркнул глава МИД.

"Эта идея является реальной, возможно, лишь для поколения моих внуков", - указала в этой связи министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в эфире канала ZDF.

В четверг Шульц заявил, что необходим конституционный договор, "который обеспечит создание федеративной Европы". Он констатировал, что "сегодня печальная новость состоит в том, что Европа не дееспособна во многих вопросах".