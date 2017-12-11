В Калифорнии возобновилась эвакуация жителей из-за пожаров

Власти отдали распоряжение об обязательной эвакуации жителей двух населенных пунктов в американском округе Санта-Барбара (штат Калифорния), которым угрожают природные пожары. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в воскресенье сообщило управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии.

Согласно размещенной на сайте ведомства информации, эвакуации подлежат Карпинтерия и Монтесито (проживет порядка 9 тыс. и 13 тыс. человек соответственно), расположенные в 160 км северо-западнее Лос-Анджелеса. Им угрожает пожар "Томас", который охватывает площадь 578,6 кв. км по сравнению с 495 кв. км вечером в субботу и по-прежнему локализован только на 15%. Огонь уничтожил уже 754 строения и нанес ущерб еще 162 строениям. 15 тыс. построек и зданий находятся под угрозой воспламенения.

Причиной разрастания зоны "Томаса" является сильный сухой ветер под названием "Санта-Ана". Его скорость достигает 22,4 м/с и в пределах нескольких часов увеличится до 24,6 м/с, предупредили в Национальной метеорологической службе.

Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны обновило данные о последствиях наиболее крупных пожаров на юге штата, бушующих с 4 декабря. Их число сократилось с шести до пяти и ограничено округами Лос-Анджелес, Вентура, Санта-Барбара и Сан-Диего. Возгорание в воскресенье охватывает площадь 668,9 кв. км по сравнению с 585,3 кв. км в субботу. "Огонь уничтожил 834 дома и постройки, угрожая еще 25 тыс.", - отметило управление в своем Twitter.

Число жителей Калифорнии, которым пока запрещено вернуться в свои дома из-за стихийного бедствия, составляет 98 тыс. Ранее сообщалось об эвакуации 212 тыс. человек. Число задействованных в тушении пожарных возросло за сутки с 8,5 тыс. до 9 тыс.

Ранее власти штата подтвердили гибель в результате природных пожаров 70-летней женщины, попавшей в автоаварию во время эвакуации. Смерть наступила от травм, ожогов и отравления дымом. Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации в округах Вентура, Лос- Анджелес, Сан-Диего и Санта-Барбара.