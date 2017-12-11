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В Берлине устроили акцию протеста после решения Трампа по Иерусалиму


Около 2,5 тысяч человек устроили демонстрацию в Берлине, в ходе которой жгли флаги Израиля, после решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает таблоид Bild.

Как пишет издание, в воскресенье акция протеста прошла в округе Нойкёльн. Демонстранты жгли флаги Израиля в знак протеста против переноса посольства США в Иерусалим. В ходе акции были задержаны 11 человек.

Власти Германии осудили действия демонстрантов. "Мы не приемлем, когда евреев или израильское государство оскорбляют таким постыдным образом", — заявил изданию глава МВД Германии Томас де Мезьер.

 

 

 

 



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