Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения на фоне обострения ситуации с КНДР

Япония, США и Южная Корея в понедельник начали совместные военно-морские учения на фоне обострения ситуации на Корейском полуострове. Как передает Арменпресс, об этом сообщил штаб морских Сил самообороны Японии.

"На фоне обострения ситуации с безопасностью вокруг нашей страны из-за продолжающихся ядерных испытаний и ракетных пусков Северной Кореи учения направлены на повышение координации с военно-морскими силами США и Южной Кореи и укрепление отношений между нашими странами", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что учения пройдут два дня. От японской стороны в маневрах примет участие эсминец "Тёкай", а со стороны ВМС США и Южной Кореи - "многочисленные военные корабли". В рамках учений будет отработана координация и взаимная передача информации о ракетных пусках КНДР.



