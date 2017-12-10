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Габриэл Саргсян стал первым, а Мелкумян – вторым: Fide Open


Члены мужской сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян завершили свои удачные выступления на Лондонском турнире.

Как передает «Арменпресс», в Лондонском турнире London Chess Classic FIDE OPEN состоялись игры 9-го тура. Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян набрали по 7,5 и разделили 1-2 места. По дополнительным баллам  Габриэл Саргсян стал первым, а Мелкумян – вторым.

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