Габриэл Саргсян стал первым, а Мелкумян – вторым: Fide Open

Члены мужской сборной Армении по шахматам Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян завершили свои удачные выступления на Лондонском турнире.

Как передает «Арменпресс» , в Лондонском турнире London Chess Classic FIDE OPEN состоялись игры 9-го тура. Грант Мелкумян и Габриэл Саргсян набрали по 7,5 и разделили 1-2 места. По дополнительным баллам Габриэл Саргсян стал первым, а Мелкумян – вторым.