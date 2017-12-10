Время в Ереване: 11:07:36,   11 Декабрь

Карен Григорян разделил 1-2 места на турнире Пенанг-Опен


На открытом международном шахматном турнире Пенанг-Опен в Малайзии состоялись игры  9-го тура.

Как передает «Арменпресс», после 9-го тура Карен Григорян набрал 8 очков и разделил 1-2 места на турнире Пенанг-Опен.

В открытом международном шахматном турнире Пенанг-Опен в Малайзии принимали участие 134 шахматиста, в том числе, 7 гроссмейстеров и 18 мастеров международного класса.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации