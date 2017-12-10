Карен Григорян разделил 1-2 места на турнире Пенанг-Опен

На открытом международном шахматном турнире Пенанг-Опен в Малайзии состоялись игры 9-го тура.

Как передает «Арменпресс», после 9-го тура Карен Григорян набрал 8 очков и разделил 1-2 места на турнире Пенанг-Опен.

В открытом международном шахматном турнире Пенанг-Опен в Малайзии принимали участие 134 шахматиста, в том числе, 7 гроссмейстеров и 18 мастеров международного класса.