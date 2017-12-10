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На  территории Армении есть труднопроходимые дороги


МЧС РА   сообщает, что по состоянию на 16:00 часов 10 декабря  на территории Армении есть труднопроходимые дороги, местами гололед.

Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  на перевале Варденяц, на автодорогах Котайкской, Ширакской, Лорийской и  Сюникской  местами гололед. 

Министерство рекомендует водителям на указанных трассах ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента дорог Министерства инфраструктур и территориального развития   Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для  всех видов транспорта.



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