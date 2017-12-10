МЧС РА сообщает, что по состоянию на 16:00 часов 10 декабря на территории Армении есть труднопроходимые дороги, местами гололед.

Труднопроходима дорога Сотк-Карвачар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на перевале Варденяц, на автодорогах Котайкской, Ширакской, Лорийской и Сюникской местами гололед.

Министерство рекомендует водителям на указанных трассах ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации из департамента дорог Министерства инфраструктур и территориального развития Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.