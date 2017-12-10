Лига арабских государств не договорилась о санкциях против США из-за Иерусалима

Министры иностранных дел арабских государств потребовали от США отозвать решение о признании Иерусалим столицей Израиля, назвав это смертельной ошибкой, которая ставит Вашингтон на одну ступень с "оккупантами", сообщает Associated Press.

Кроме того, главы МИД призвали Совбез ООН принять резолюцию с осуждением решения президента США Дональда Трампа по Иерусалиму, хотя признали, что Вашингтон, очевидно, наложит на документ вето. Как заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, в случае ветирования резолюции СБ ООН, арабские страны будут настаивать на принятии резолюции Генассамблеей ООН, передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс.

Министры из арабских стран встретились в Каире для срочных консультаций, которые начались вечером 9 декабря. Как отмечает AP, в принятой главами МИД резолюции не говорится о каких-либо ограничительных действиях в отношении США, например, о бойкоте американских товаров или понижении уровня дипломатических отношений. Хотя, отмечает AP со ссылкой на источники, некоторые члены Лиги арабских государств настаивали именно на санкционных мерах, но их оказалось меньшинство.

При этом принятые документы выглядят относительно сдержанными на фоне массовых протестов, захлестнувших Палестину, которые продолжаются уже несколько дней.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт также подтвердил, что решения, принятые на встрече, не будут полностью отражать происходящее на улицах.

"Иерусалим оккупирован в течение последних 50 лет. Это долгая битва, и нас ждет дальнейшая эскалация", - заявил он.

Через месяц министры встретятся еще раз, чтобы обсудить возможный внеочередной саммит Лиги арабских государств по вопросу Иерусалима.

6 декабря Дональд Трамп объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и намерены перенести туда свое посольство. Это решение вызвало критику даже некоторых ближайших союзников Вашингтона, которые констатировали, что признание принесет только нестабильность в и без того опасный регион.

Как напоминает AP, израильтяне провозгласили Иерусалим столицей после конфликта 1967 года. Палестина намерена сделать город столицей собственного государства. Большинство стран мира отказываются признавать претензии Израиля, отмечая, что данный вопрос должен решаться в ходе диалога между израильтянами и палестинцами.



Фото: Reuters