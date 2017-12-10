Музыканта Криса Ри срочно госпитализировали во время концерта в Оксфорде
Британский музыкант Крис Ри потерял сознание во время собственного концерта в Оксфорде, сообщает The Guardian.
66-летний певец год назад перенес инсульт.
Арменпресс со ссылкой на Интерфакс передает, концерт в Оксфорде был его 35-м выступлением из запланированных в рамках турне 37 выступлений.
Как сообщают очевидцы, Ри пел уже около 40-45 минут, когда неожиданно схватился за микрофон и упал. Зрителям сообщили, что концерт отменен, а музыканта на скорой срочно доставили в больницу.
Сейчас врачи говорят, что его состояние "стабильное", других подробностей не приводится.
Фото - epa/vostock-photo
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