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В Давидашене произошло ДТП с участием трех автомашин


10 декабря в 00:00 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что  в районе дома №22 в Давидашене-1 произошло ДТП. Есть утечка газа.  Необходима помощь.

На место выехал боевой расчет. 

Выяснилось, что столкнулись автомобили ВАЗ 2114 с  г/н 01 ZO 045 (водитель З.Г., 1998 г/р), ВАЗ 3110 с  г/н 05 LO 186 (водитель Г.С., 1975 г/р) и Daewoo Nexia с  г/н 31 SS 218  (водитель А.И., 1993 г/р).

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели обесточили машины Daewoo Nexia и ВАЗ 2114 и перекрыли газовый  баллон последнего.

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