В Давидашене произошло ДТП с участием трех автомашин

10 декабря в 00:00 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что в районе дома №22 в Давидашене-1 произошло ДТП. Есть утечка газа. Необходима помощь.

На место выехал боевой расчет.

Выяснилось, что столкнулись автомобили ВАЗ 2114 с г/н 01 ZO 045 (водитель З.Г., 1998 г/р), ВАЗ 3110 с г/н 05 LO 186 (водитель Г.С., 1975 г/р) и Daewoo Nexia с г/н 31 SS 218 (водитель А.И., 1993 г/р).

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели обесточили машины Daewoo Nexia и ВАЗ 2114 и перекрыли газовый баллон последнего.