Генпрокуратура  и АКОГО подписали Меморандум о сотрудничестве

В Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря Ассоциация юристов РА организовала мероприятие, в рамках которого Генпрокурор РА Артур Давтян и координатор секретариата Коалиции организаций гражданского общества Армении Карен Задоян подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом Арменпресс сообщили в КОГО, добавив:

«Стороны соглашаются сотрудничать по следующим направлениям:

* обеспечение предотвращения и снижения коррупционных рисков в Армении

* повышение эффективности борьбы с коррупцией в Армении

* повышение уровня информированности о необходимости борьбы с коррупцией и методах этой борьбы, о результатах работы Генпрокуратуры и Коалиции в антикоррупционной борьбе

* обеспечение интересов физических и юридических лиц в антикоррупционной борьбе

* осуществление антикоррупционных преобразований, развитие сотрудничества в разработке законов, содержащих коррупционные риски, и иных нормативных актов, в том числе и в виде сравнительного анализа международного опыта и др. экспертной помощи

* представление предложений о реформах соответствующего законодательства, содержащего коррупционные риски.

Антикоррупционная коалиции организаций гражданского общества Армении создана по инициативе Ассоциация юристов РА 28 ноября 2014г. Членами АКОГО являются около 95 ОГО из Еревана и областей. АКОГО Армении создана при поддержке Европейского Союза в рамках программы «Всестороннее стимулирование борьбы с коррупцией».