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Генпрокуратура  и АКОГО подписали Меморандум о сотрудничестве


В Международный день борьбы  с коррупцией 9 декабря Ассоциация  юристов РА организовала мероприятие, в рамках которого  Генпрокурор РА Артур Давтян  и координатор секретариата  Коалиции организаций гражданского общества Армении Карен Задоян подписали Меморандум о сотрудничестве.

Об этом Арменпресс сообщили в КОГО, добавив:

«Стороны  соглашаются сотрудничать по следующим направлениям:

* обеспечение предотвращения  и снижения коррупционных  рисков в Армении

* повышение эффективности борьбы с коррупцией в Армении

* повышение  уровня информированности о необходимости борьбы с  коррупцией и методах этой  борьбы, о результатах работы Генпрокуратуры и Коалиции в антикоррупционной борьбе

* обеспечение интересов физических и юридических лиц в  антикоррупционной борьбе

* осуществление антикоррупционных преобразований, развитие  сотрудничества в разработке законов, содержащих коррупционные риски, и иных нормативных актов, в том числе и в виде сравнительного анализа международного опыта и  др. экспертной помощи

* представление  предложений о реформах соответствующего законодательства, содержащего коррупционные риски.

 

Антикоррупционная коалиции организаций гражданского общества Армении создана по инициативе Ассоциация  юристов РА 28 ноября 2014г. Членами АКОГО являются около 95  ОГО из Еревана и областей. АКОГО Армении создана при поддержке Европейского Союза в рамках программы «Всестороннее стимулирование борьбы с коррупцией».



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