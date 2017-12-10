Время в Ереване: 11:07:36,   10 Декабрь

В  Армении погода ожидается без осадков


10-15 декабря в Армении погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в  Ереване также 10-15 декабря погода ожидается без осадков.



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