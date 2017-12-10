10-15 декабря в Армении погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване также 10-15 декабря погода ожидается без осадков.