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В Ереване  гражданин РФ упал в  ущелье


9 декабря в 20:44 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что у дома №40 по ереванской ул. Дзорапи, гражданин упал в  ущелье, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет,  спасательная группа  специального назначения и  группа реагирования ЦКУ МЧС РА.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что гражданин России Станислав Ч. (1980 г/р), потеряв равновесие, упал в ущелье (около 35 м).

Спасатели вытащили С.Ч. и поднесли к  машине  скорой помощи. Гражданини госпитализирован в МЦ «Эребуни».



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