В Ереване  гражданин РФ упал в  ущелье

9 декабря в 20:44 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что у дома №40 по ереванской ул. Дзорапи, гражданин упал в ущелье, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет, спасательная группа специального назначения и группа реагирования ЦКУ МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что гражданин России Станислав Ч. (1980 г/р), потеряв равновесие, упал в ущелье (около 35 м).

Спасатели вытащили С.Ч. и поднесли к машине скорой помощи. Гражданини госпитализирован в МЦ «Эребуни».