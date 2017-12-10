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Вардан Арамян участвовал в  мероприятии, посвященном Международному дню борьбы  с  коррупцией


9 декабря министр финансов РА Вардан Арамян участвовал в  мероприятии, посвященном Международному дню борьбы  с  коррупцией, а также в  церемонии награждения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства финансов РА, за эффективное  сотрудничество в сфере антикоррупционной борьбы МФ РА отмечено благодарностью.

Вардан Арамян поблагодарил за награду и отметил, она чрезвычайно обязывает и стимулирует к более тесному  сотрудничеству с гражданским обществом в этой  сфере.

«Этот приз – результат командной работы Министерства финансов РА. Мы  уверены, что выработанные и внедренные  нами механизмы предотвращения  коррупции  эффективны и готовы совершенствовать их», - сказал министр.

По его словам, руководимое  им ведомство придает чрезвычайную важность борьбе  с коррупцией и предпринимает действенные шаги в этом направлении – обеспечивая как прозрачность, так  и применение  институтов столкновения  интересов.



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