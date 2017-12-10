9 декабря министр финансов РА Вардан Арамян участвовал в мероприятии, посвященном Международному дню борьбы с коррупцией, а также в церемонии награждения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства финансов РА, за эффективное сотрудничество в сфере антикоррупционной борьбы МФ РА отмечено благодарностью.

Вардан Арамян поблагодарил за награду и отметил, она чрезвычайно обязывает и стимулирует к более тесному сотрудничеству с гражданским обществом в этой сфере.

«Этот приз – результат командной работы Министерства финансов РА. Мы уверены, что выработанные и внедренные нами механизмы предотвращения коррупции эффективны и готовы совершенствовать их», - сказал министр.

По его словам, руководимое им ведомство придает чрезвычайную важность борьбе с коррупцией и предпринимает действенные шаги в этом направлении – обеспечивая как прозрачность, так и применение институтов столкновения интересов.