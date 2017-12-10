Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА сообщает, что по состоянию на 10:00 часов 10 декабря в Сисиане на отрезке «Зангер» и на перевале Варденяц местами гололед.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА, с целью обеспечения безопасного движения, дорожные строители круглосуточно расчищают и проводят обработку дорожного полотна солью и песком.

Во избежание аварий, пробок и чрезвычайных ситуаций министерство рекомендует ездить исключительно с зимними шинами.

Все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Согласно информации из департамента дорог Министерства инфраструктур и территориального развития Грузии, направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий РА, по состоянию на 10:30 часов 10 декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.