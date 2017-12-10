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В Сисиане на отрезке «Зангер» и на перевале Варденяц местами гололед


Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА сообщает, что по состоянию на 10:00 часов 10 декабря   в Сисиане на отрезке «Зангер» и на перевале Варденяц местами гололед.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА,  с целью обеспечения безопасного движения, дорожные строители круглосуточно расчищают и  проводят обработку дорожного полотна  солью и песком.

Во избежание аварий, пробок и чрезвычайных ситуаций министерство рекомендует  ездить исключительно с зимними шинами.

Все дороги межгосударственного и республиканского значения открыты. 

Согласно информации из департамента дорог Министерства инфраструктур и территориального развития   Грузии, направленной в Министерство транспорта, связи и IT-технологий  РА, по состоянию на 10:30 часов 10 декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта для  всех видов транспорта.

 



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