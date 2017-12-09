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Бако Саакян встретился с членами постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армения


9 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с членами постоянной комиссии по внешним отношениям Национального собрания Республики Армения во главе с председателем комиссии Арменом Ашотяном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата Президента Республики Арцах, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся внешней политики, взаимодействия парламентов двух республик и их соответствующих комиссий в этой сфере.



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